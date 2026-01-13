Для юных жителей Пушкина провели дворовый праздник

13 января 2026, 09:33

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Уличное новогоднее гуляние устроила организация «Творческие многодетные семьи Пушкинского», участников праздника навестили Дед Мороз и Снегурочка. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Мероприятие состоялось на Акуловском шоссе. В нём приняли участие активисты «Движения Первых» и работники культуры. Поддержку оказала администрация округа и Пушкинский музыкально-драматический театр, а почётными гостями стали представители местной Ассоциации ветеранов СВО.





«На празднике ребята водили хороводы, пели, читали стихи и участвовали в весёлых конкурсах», — говорится в сообщении.