В Подмосковье стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников

12 января в России начался региональный этап всероссийской олимпиады школьников. Участвуют школьники, прошедшие муниципальный тур текущего года, а также победители и призеры регионального этапа прошлого года, сообщает Министерство образования Московской области.



На турнир в регионе пригласили почти 28 тысяч участников — на 3 тысячи больше, чем годом ранее. Наибольший интерес проявлен к экономике, географии, праву, обществознанию и экологии. Отмечается также рост числа участников по естественно-научным дисциплинам — математике, информатике, физике и биологии.

Задания для регионального этапа подготовлены центральными предметно-методическими комиссиями. Ученики 9–11 классов будут состязаться по 24 предметам. Этап продлится до конца февраля. Расписание:

  • 12 января — экономика;
  • 13, 15 января — биология;
  • 14, 16 января — испанский язык;
  • 17, 19 января — информатика;
  • 20, 21 января — история;
  • 22, 23 января — химия;
  • 24 января — русский язык;
  • 26, 27 января — итальянский и китайский языки;
  • 28, 29 января — обществознание;
  • 30, 31 января — физика;
  • 2, 3 февраля — математика;
  • 4, 5 февраля — немецкий язык;
  • 6, 7 февраля — экология;
  • 9 февраля — литература;
  • 10 февраля — право;
  • 12, 13 февраля — технология;
  • 14 февраля — география;
  • 16, 17 февраля — французский язык;
  • 18, 19 февраля — английский язык;
  • 20, 21 февраля — физкультура;
  • 24, 25 февраля — астрономия;
  • 26, 27 февраля — основы безопасности;
  • 28 февраля — искусство.
Региональный этап является третьим туром олимпиады. В прошлом году в нем участвовали более 145 тысяч школьников, общее число участий превысило 190 тысяч.

Всероссийская олимпиада проходит ежегодно и включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Диплом победителя или призера финального этапа действует четыре года и дает право на поступление в ведущие вузы страны без вступительных экзаменов по профилю. Призеры также могут попасть на сборы по подготовке к международным олимпиадам.

Организатор соревнования — Минпросвещения России, организационно-методическое сопровождение осуществляет Институт содержания и методов обучения имени В.С. Леднева. Информация опубликована на официальном сайте олимпиады.
