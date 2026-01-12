В Подмосковье стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников

12 января 2026, 17:51

оригинал Фото: Министерство образования Московской области

12 января в России начался региональный этап всероссийской олимпиады школьников. Участвуют школьники, прошедшие муниципальный тур текущего года, а также победители и призеры регионального этапа прошлого года, сообщает Министерство образования Московской области.





На турнир в регионе пригласили почти 28 тысяч участников — на 3 тысячи больше, чем годом ранее. Наибольший интерес проявлен к экономике, географии, праву, обществознанию и экологии. Отмечается также рост числа участников по естественно-научным дисциплинам — математике, информатике, физике и биологии.



Задания для регионального этапа подготовлены центральными предметно-методическими комиссиями. Ученики 9–11 классов будут состязаться по 24 предметам. Этап продлится до конца февраля. Расписание:



