В Подмосковье стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников
12 января в России начался региональный этап всероссийской олимпиады школьников. Участвуют школьники, прошедшие муниципальный тур текущего года, а также победители и призеры регионального этапа прошлого года, сообщает Министерство образования Московской области.
На турнир в регионе пригласили почти 28 тысяч участников — на 3 тысячи больше, чем годом ранее. Наибольший интерес проявлен к экономике, географии, праву, обществознанию и экологии. Отмечается также рост числа участников по естественно-научным дисциплинам — математике, информатике, физике и биологии.
Задания для регионального этапа подготовлены центральными предметно-методическими комиссиями. Ученики 9–11 классов будут состязаться по 24 предметам. Этап продлится до конца февраля. Расписание:
- 12 января — экономика;
- 13, 15 января — биология;
- 14, 16 января — испанский язык;
- 17, 19 января — информатика;
- 20, 21 января — история;
- 22, 23 января — химия;
- 24 января — русский язык;
- 26, 27 января — итальянский и китайский языки;
- 28, 29 января — обществознание;
- 30, 31 января — физика;
- 2, 3 февраля — математика;
- 4, 5 февраля — немецкий язык;
- 6, 7 февраля — экология;
- 9 февраля — литература;
- 10 февраля — право;
- 12, 13 февраля — технология;
- 14 февраля — география;
- 16, 17 февраля — французский язык;
- 18, 19 февраля — английский язык;
- 20, 21 февраля — физкультура;
- 24, 25 февраля — астрономия;
- 26, 27 февраля — основы безопасности;
- 28 февраля — искусство.
Всероссийская олимпиада проходит ежегодно и включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Диплом победителя или призера финального этапа действует четыре года и дает право на поступление в ведущие вузы страны без вступительных экзаменов по профилю. Призеры также могут попасть на сборы по подготовке к международным олимпиадам.
Организатор соревнования — Минпросвещения России, организационно-методическое сопровождение осуществляет Институт содержания и методов обучения имени В.С. Леднева. Информация опубликована на официальном сайте олимпиады.