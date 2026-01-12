Жителям Подмосковья напомнили правила безопасной утилизации новогодних украшений

12 января 2026, 18:53

оригинал Фото: медиасток.рф

После зимних праздников перед жителями Подмосковья встал вопрос утилизации мишуры, ёлочных игрушек, гирлянд и упаковок. Необходимо предотвратить попадание таких отходов в общие баки, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





В ведомстве подготовили рекомендации по правильной сортировке и переработке новогоднего декора.



Перед утилизацией нужно подготовить украшения – удалить с подарочных упаковок пластиковые и фольгированные элементы, с конвертов – клеящуюся часть, а из электрических гирлянд извлечь батарейки.

«Отходы распределяются по контейнерам в зависимости от материала. В синий контейнер следует выбрасывать стеклянные ёлочные игрушки, бумажную упаковку и бумажные гирлянды. В серый отправляют мишуру, фольгированные гирлянды, пластиковые игрушки и подарочные упаковки с блестками», – отметили в ведомстве.