Создателю косметического стартапа из Пушкина дали бизнес-консультацию

12 января 2026, 18:20

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Житель Пушкинского округа Дмитрий Медведников, запустивший вместе со своей женой производство косметических средств и бытовой химии, получил консультацию по развитию бизнеса от уполномоченной главы округа Ольги Алексеевой и члена местного Совета депутатов, руководителя группы компаний «Пластик он лайн» Дмитрия Кулькова. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Высокие гости посетили производство, рассказали об областных программах по поддержке бизнеса, Дмитрий Кульков обсудил с начинающим предпринимателем возможные точки соприкосновения, а тот рассказал о своей продукции и поделился планами.





«Мы намерены продолжать совместную поддержку наших бизнесменов», — заявила Ольга Алексеева.