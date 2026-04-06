Для юных жителей Реутова и Щёлкова провели уроки электробезопасности

06 апреля 2026, 14:12

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Уроки на тему «Электричество — не игрушка!» провели в конце марта сотрудники компании «Мособлэнерго» для четвероклассников школы №7 в Реутове и воспитанников подготовительных групп детского сада №63 в Щёлкове. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.





Занятия охватили около 40 ребят. Им рассказали, какие опасности связаны с электричеством, а также перечислили меры безопасности и объяснили, что может случиться, если ими пренебрегать.





«Особое внимание специалисты уделили правилам поведения рядом с ЛЭП и трансформаторными подстанциями, а также правильной эксплуатации электроприборов и оказанию первой помощи пострадавшим от удара током», — говорится в сообщении.