Для юных жителей Реутова и Щёлкова провели уроки электробезопасности
Уроки на тему «Электричество — не игрушка!» провели в конце марта сотрудники компании «Мособлэнерго» для четвероклассников школы №7 в Реутове и воспитанников подготовительных групп детского сада №63 в Щёлкове. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Занятия охватили около 40 ребят. Им рассказали, какие опасности связаны с электричеством, а также перечислили меры безопасности и объяснили, что может случиться, если ими пренебрегать.
«Особое внимание специалисты уделили правилам поведения рядом с ЛЭП и трансформаторными подстанциями, а также правильной эксплуатации электроприборов и оказанию первой помощи пострадавшим от удара током», — говорится в сообщении.В рамках уроков для детей провели опыты с электричеством, показали, как использовать средства индивидуальной защиты и подарили сувениры от компании.
Ранее в Минэнерго Московской области выпустили предупреждение о запрете вмешиваться в работу объектов электросети. Это смертельно опасно для нарушителя и грозит крупными авариями, из-за которых без света могут остаться дома, предприятия, больницы, школы и др.
К порче объектов энергетической инфраструктуры россиян склоняют злоумышленники. Иногда они предлагают деньги за выполнение их заданий, а иногда выдают себя за представителей силовых структур и обманом вынуждают людей совершать преступления. О любых попытках склонения к таким действиям следует немедленно сообщать в полицию или в ФСБ по телефону: 8-800-224-22-22.