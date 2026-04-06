В Подмосковье обсудили условия получения образования для обвиняемых подростков
Расширенное заседание Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике, посвящённое условиям получения образования для подозреваемых и обвиняемых несовершеннолетних, провели в Мособлдуме. Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области.
Мероприятие прошло под руководством депутата областного парламента Линары Самединовой. В нём приняли участие омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская, представители ФСИН, Минобразования и Общественной палаты региона и другие.
«Сейчас подростки, подозреваемые и обвиняемые в преступлениях, могут заниматься только самообразованием. Но это тяжело для ребят с низкой мотивацией», — отметила Ирина Фаевская.Участники пришли к выводу, что необходимо расширить формы получения образования в СИЗО. Соответствующие инициативы планируется рассмотреть на повторном заседании, которое проведут в конце апреля.