В Подмосковье обсудили условия получения образования для обвиняемых подростков

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

Расширенное заседание Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике, посвящённое условиям получения образования для подозреваемых и обвиняемых несовершеннолетних, провели в Мособлдуме. Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области.





Мероприятие прошло под руководством депутата областного парламента Линары Самединовой. В нём приняли участие омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская, представители ФСИН, Минобразования и Общественной палаты региона и другие.





«Сейчас подростки, подозреваемые и обвиняемые в преступлениях, могут заниматься только самообразованием. Но это тяжело для ребят с низкой мотивацией», — отметила Ирина Фаевская.