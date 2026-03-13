Нарколог Холдин предупредил о роковом влиянии алкоголя на больных с гепатитом С
Употребление спиртных напиток при гепатите С может значительно сократить продолжительность жизни пациента. Об причинах этого рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалисты Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.
Вирус гепатита С негативно влияет на печень, превращая клетки этого важнейшего органа в соединительную ткань, что грозит циррозом и раком. А алкоголь способен дополнительно ускорить этот процесс.
«По мере развития патологии способность печени полноценно функционировать снижается. Это, разумеется, касается и выполнения её роли в метаболизме этанола и выведении из организма продуктов его распада. В результате продолжительность жизни уменьшается, так как на печень действуют одновременно два негативных фактора — вирус и алкоголь», — сказал Холдин.Он добавил, что лекарства, показанные при гепатите С, ни в коем случае нельзя совмещать со спиртным, так как эффективность медикаментов даже от небольшой дозы напитков «с градусом» снижается в разы.