Нарколог Холдин предупредил о роковом влиянии алкоголя на больных с гепатитом С

13 марта 2026, 11:32

оригинал Фото: istockphoto.com/Mohammed Haneefa Nizamudeen

Употребление спиртных напиток при гепатите С может значительно сократить продолжительность жизни пациента. Об причинах этого рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалисты Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.





Вирус гепатита С негативно влияет на печень, превращая клетки этого важнейшего органа в соединительную ткань, что грозит циррозом и раком. А алкоголь способен дополнительно ускорить этот процесс.





«По мере развития патологии способность печени полноценно функционировать снижается. Это, разумеется, касается и выполнения её роли в метаболизме этанола и выведении из организма продуктов его распада. В результате продолжительность жизни уменьшается, так как на печень действуют одновременно два негативных фактора — вирус и алкоголь», — сказал Холдин.