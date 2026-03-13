В парках Подмосковья проведут приём нормативов ГТО

13 марта 2026, 10:37

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Приём нормативов ГТО будет проходить в ближайшую субботу, 14 марта, более чем в 30 парках Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минкульттуризма.





В программу мероприятий, приуроченных ко Дню рождения ГТО, войдут также мастер-классы, игровые программы и лекции.





«Массовая зарядка и сдача нормативов ждёт с утра посетителей парков имени Н. Островского в Ступине и «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде, а также Видновского лесопарка в Ленинском округе», — говорится в сообщении.