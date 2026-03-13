В парках Подмосковья проведут приём нормативов ГТО
Приём нормативов ГТО будет проходить в ближайшую субботу, 14 марта, более чем в 30 парках Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минкульттуризма.
В программу мероприятий, приуроченных ко Дню рождения ГТО, войдут также мастер-классы, игровые программы и лекции.
«Массовая зарядка и сдача нормативов ждёт с утра посетителей парков имени Н. Островского в Ступине и «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде, а также Видновского лесопарка в Ленинском округе», — говорится в сообщении.В парке Мира в Мытищах разминка начнётся в полдень, а затем для желающих начнётся тестирование ГТО, творческий и спортивный мастер-классы и игровая программа. А в Центральном парке Победы в Долгопрудном состоится лекция «Всё о комплексе ГТО», которая начнётся в 16:20, а затем — подготовительные занятия.