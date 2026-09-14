По трассе ЮЛА уже зафиксировали более 1,6 млн проездов

14 сентября 2026, 17:12

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

С момента открытия движения по всему ходу Южно-Лыткаринской автодороги по трассе уже зафиксировали больше 1,6 млн проездов. Такой статистикой поделились в пресс-службе подмосковного Минтранса.