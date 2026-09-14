По трассе ЮЛА уже зафиксировали более 1,6 млн проездов
С момента открытия движения по всему ходу Южно-Лыткаринской автодороги по трассе уже зафиксировали больше 1,6 млн проездов. Такой статистикой поделились в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Самым популярным у автомобилистов там назвали участок от Варшавского шоссе до трассы М-2 «Крым».
Ранее сообщалось, что старт рабочему движению по участку ЮЛА протяжённостью 7,2 километра ‒ трассы от А-105 до Володарского шоссе ‒ дали губернатор Московской области Андрей Воробьёв и заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.
Это последний отрезок 45-километровой магистрали, которая стала юго-восточным дублером МКАД.
ЮЛА улучшит транспортную доступность для 3,5 миллионов жителей Московского региона. С полным запуском Южно‑Лыткаринской автодороги Юг и восток Подмосковья стали ближе. Появился прямой маршрут между территориями, где раньше многие поездки приходилось строить через МКАД.
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