Достижения.рф

По трассе ЮЛА уже зафиксировали более 1,6 млн проездов

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

С момента открытия движения по всему ходу Южно-Лыткаринской автодороги по трассе уже зафиксировали больше 1,6 млн проездов. Такой статистикой поделились в пресс-службе подмосковного Минтранса.



Самым популярным у автомобилистов там назвали участок от Варшавского шоссе до трассы М-2 «Крым».

Ранее сообщалось, что старт рабочему движению по участку ЮЛА протяжённостью 7,2 километра ‒ трассы от А-105 до Володарского шоссе ‒ дали губернатор Московской области Андрей Воробьёв и заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Это последний отрезок 45-километровой магистрали, которая стала юго-восточным дублером МКАД.

ЮЛА улучшит транспортную доступность для 3,5 миллионов жителей Московского региона. С полным запуском Южно‑Лыткаринской автодороги Юг и восток Подмосковья стали ближе. Появился прямой маршрут между территориями, где раньше многие поездки приходилось строить через МКАД.

Лора Луганская

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