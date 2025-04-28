В Подмосковье проведут четыре велозаезда Gran Fondo

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Четыре велозаезда серии Gran Fondo запланированы на территории Московской области в этом сезоне: гонку примут Волоколамск, Яхрома, Серпухов и Руза, сообщает пресс-служба организатора спортивного мероприятия.
«Сезон откроет 25 мая Gran Fondo FEST в Волоколамске. Трасса начнётся на автодроме Moscow Raceway. Кроме того, в программе детские старты для участников от пяти до 13 лет, которые будут проходить исключительно на автодроме. Кроме того, для всех участников и болельщиков в стартовом городке будут организованы различные развлечения и обустроены зоны отдыха», — говорится в сообщении.Второй подмосковный велозаезд серии Gran Fondo состоится 29 июня в Яхроме. Участникам предложат интересную трассу, где можно будет выбрать разные уровни сложности. Третий заезд будет организован в Серпухове 24 августа: живописная трасса подойдёт велосипедистам с любым уровнем подготовки. А завершит подмосковный сезон Gran Fondo заезд 21 сентября в Рузе.
Подробнее узнать о велозаездах и зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте Gran Fondo Russia.
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