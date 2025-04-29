Выставка в Серпухове расскажет о подвиге военных медиков

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В Серпуховском историко-художественном музее 30 апреля начнёт работу выставка «Военная медицина», посвящённая подвигу военных медиков, которые внесли неоценимый вклад в дело Великой Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Экспозиция погрузит зрителей в атмосферу военного времени и поможет больше узнать о буднях госпиталей, самоотверженной работе врачей и медсестёр, о тех, кто боролся за жизнь каждого солдата.
Выставка открыта до 22 июня в галерее «Каретный сарай». Подробная информация и билеты – на сайте музея.
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«В Серпухове в 1941 году работало множество госпиталей. На выставке представлены фото «города-госпиталя». Экспонаты также расскажут о знаменитых серпуховичах-военных медиках. На ней представлены личные вещи, фотографии и уникальные документы знаменитых хирургов. В их задачи входили не только помощь раненым военным, но и медобслуживание тружеников тыла, охрана здоровья детей», – говорится в сообщении.В экспозиции также представлена палатка, подаренная музею реконструктором и историком Дмитрием Дериенко. В этом разделе показано первое, самое сложное, ответственное и опасное звено оказания помощи раненым – на поле боя.
Выставка открыта до 22 июня в галерее «Каретный сарай». Подробная информация и билеты – на сайте музея.
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Лора Луганская