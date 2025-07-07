В Раменском проходит финал конкурса «Студенческие семьи России»
Финальная часть всероссийского конкурса «Студенческие семьи России» проходит на базе Гжельского государственного университета в Раменском муниципальном округе, в соревнованиях участвуют 29 пар. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
«Заявки на конкурс подали 210 студенческих семей из 55 российских регионов. Финалистами стали 29 пар. Участники соревнуются на интеллектуальном, творческом и спортивном этапах. Кроме того, для них проводят мастер-классы и экскурсии», — говорится в сообщении.Победители конкурса «Студенческие семьи России» будут объявлены в День семьи, любви и верности — 8 июля.
Конкурс проводится в рамках реализации национального проекта «Семья» и федерального проекта «Поддержка семьи».