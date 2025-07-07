Коломенские росгвардейцы спасли проглотившего монету малыша
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники Коломенского отдела вневедомственной охраны помогли двухлетнему мальчику, оказавшемуся в опасной ситуации. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Стражи порядка находились на маршруте патрулирования, когда к ним обратились взволнованные родители. Как выяснилось, их сын проглотил монету и уже с трудом дышал. Сотрудники Росгвардии немедленно посадили малыша в служебный автомобиль и оперативно доставили в ближайшую больницу», – рассказали в пресс-службе.Росгвардейцы передали ребёнка врачам, которые оказали ему необходимую помощь, а затем продолжили нести службу. Сейчас жизнь и здоровье ребёнка – вне опасности.