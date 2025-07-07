Расписание раменского полумарафона «По берегу озера» изменили из-за жары

07 июля 2025, 14:46

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Расписание раменского полумарафона «По берегу озера», который запланирован на 12 июля, будет скорректировано. Такое решение приняли организаторы из-за прогнозируемой в ближайшие дни аномальной жарой до +32°С, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.







«Для безопасности участников из-за высокой температуры воздуха старты и вся программа полумарафона в Раменском будут смещены на полтора часа раньше первоначального графика. Открытие стартового городка запланировано на 6:30, первый старт – на 8:30. А завершится мероприятие в 13:35», – рассказали в администрации