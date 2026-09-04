Для жителей подмосковных ЖК группы «Самолёт» провели летом более 100 активностей

04 сентября 2026, 09:33

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

107 культурных и спортивных мероприятий провели этим летом в жилых комплексах застройщика «Самолёт» в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона.





Для жителей устраивали кинопоказы под открытым небом, турниры, экологические и творческие праздники.





«56 из 107 активностей организовали на базе соседских клубов, 25 мероприятий прошли в рамках фестиваля красок, 21 — в формате кинопоказов под открытым небом. Кроме того, состоялись три экологических праздника со сбором вторсырья, детский праздник и ежегодный футбольный турнир между командами разных ЖК девелопера», — говорится в сообщении.