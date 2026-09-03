В Наро-Фоминске подросткам рассказали о кибербезопасности и ловушках в интернете

03 сентября 2026, 22:00

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Во Дворце культуры «Звезда» в Наро-Фоминске в День солидарности в борьбе с терроризмом собрали молодёжь. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.





Школьники и студенты сегодня особенно уязвимы перед невидимой угрозой. Именно они чаще всего становятся мишенью вербовщиков, плетущих свои сети в интернете.

«Инспектор по делам несовершеннолетних, капитан Галина Петровская рассказала ребятам истории о кибертерроризме из реальной жизни. Она показала, как выглядят те самые «ловушки»: безобидное сообщение, дружеский совет, заманчивое предложение, а за этим – холодный расчёт и сломанные судьбы. В зале стояла тишина», – отметили в пресс-службе.