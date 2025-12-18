Для жителей Подмосковья 20 декабря проведут онкологическую диспансеризацию
День открытых дверей будет проходить в Центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦОАП) Московской области в субботу, 20 декабря. Бесплатно пройти обследования и получить консультацию специалистов смогут все желающие старше 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Для женщин предусматривается УЗИ молочных желез или маммография, для мужчин — ПСА-тест на рак предстательной железы, и вне зависимости от пола — диагностика желудочно-кишечного тракта, органов дыхания и новообразований кожи.
«Онкоскрининг во время дней открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи прошли в этом году уже восемь тысяч жителей региона. Своевременная диагностика важна, так как позволяет вовремя выявить патологии и отклонения» — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Приём в рамках дня открытых дверей будет проходить с 9 утра до 14:00. С собой нужно взять полис ОМС, паспорт, СНИЛС и результаты предыдущих исследований, если они проводились. Для удобства рекомендуется предварительно записаться в удобном ЦОАПе. Их адреса и контакты размещены по ссылке.