Для жителей Подмосковья 20 декабря проведут онкологическую диспансеризацию

18 декабря 2025, 11:29

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

День открытых дверей будет проходить в Центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦОАП) Московской области в субботу, 20 декабря. Бесплатно пройти обследования и получить консультацию специалистов смогут все желающие старше 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Для женщин предусматривается УЗИ молочных желез или маммография, для мужчин — ПСА-тест на рак предстательной железы, и вне зависимости от пола — диагностика желудочно-кишечного тракта, органов дыхания и новообразований кожи.





«Онкоскрининг во время дней открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи прошли в этом году уже восемь тысяч жителей региона. Своевременная диагностика важна, так как позволяет вовремя выявить патологии и отклонения» — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.