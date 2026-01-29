Для жителей Подмосковья 31 января проведут бесплатный онкоскрининг

29 января 2026, 14:29

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Бесплатное обследование проведут для всех желающих в центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области в субботу, 31 января. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравохранения.





Пациенты смогут пройти проверку на новообразования кожи, пищеварительной системы и органах дыхания. Кроме того, женщинам предложат УЗИ или маммографию молочных желёз, а мужчинам — ПСА-тест, помогающий выявить рак предстательной железы.





«Пройти онкоскрининг смогут жители Московской области в возрасте от 18 лет. (…) В прошлом году такие обследования охватили свыше девяти с половиной тысяч человек», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.