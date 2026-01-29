В Тюменской области 116 детей пострадали в результате острой кишечной инфекции
В Тюменской области зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции среди детей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По версии местных властей, заболевшие зарегистрированы в селе Онохино. Всего пострадали 116 детей, одного из них госпитализировали в состоянии средней тяжести, остальные получают лечение амбулаторно.
Сотрудники регионального департамента здравоохранения и Роспотребнадзора оказывают медицинскую помощь и проводят противоэпидемические мероприятия. Для информирования жителей и обращения новых возможных пострадавших организована «горячая линия».
