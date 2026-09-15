Для жителей Подмосковья упростили получение льготы на зубопротезирование
На портале госуслуг Московской области упростили получение справки для бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.
Это удалось сделать с помощью умных сервисов.
«Автоматические сервисы сами проверяют ключевые данные. Пользователю не нужно тратить время на детальное изучение условий и сроков – система сама подскажет, если есть препятствие для оформления льготы. Такой подход делает процесс максимально удобным, снижает вероятность ошибок», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.Как напомнили в министерстве, право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов имеют Ветераны труда и военной службы, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, неработающие пенсионеры и другие льготники с постоянной регистрацией в Подмосковье. Услуга предоставляется в порядке очереди.
Чтобы встать в очередь, нужно получить заключение стоматолога о показаниях к зубопротезированию и подать заявку на региональном портале в разделе «Поддержка» – «Отдых и здоровье».
Результат рассмотрения заявки появится в личном кабинете пользователя на региональном портале госуслуг в течение семи рабочих дней.