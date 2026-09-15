Студентам из Химок прочитали лекцию о вреде наркотиков

15 сентября 2026, 16:56

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Лекцию о последствиях употребления наркотических веществ прочёл студентам Российской международной академии туризма в Химках врач-нарколог Рустам Макаев. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Мероприятие состоялось в рамках акции «Курс на здоровье». В нём также приняли участие представительница Общественного совета при УМВД Химок Ирина Гусева и сотрудница полиции.





«Нарколог объяснил ребятам, что наркотики разрушают органы и целые системы в организме и грозят тяжёлыми заболеваниями и ранней смертью. Он также уделил внимание негативному воздействию вейпов», — говорится в сообщении.