Студентам из Химок прочитали лекцию о вреде наркотиков
Лекцию о последствиях употребления наркотических веществ прочёл студентам Российской международной академии туризма в Химках врач-нарколог Рустам Макаев. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Мероприятие состоялось в рамках акции «Курс на здоровье». В нём также приняли участие представительница Общественного совета при УМВД Химок Ирина Гусева и сотрудница полиции.
«Нарколог объяснил ребятам, что наркотики разрушают органы и целые системы в организме и грозят тяжёлыми заболеваниями и ранней смертью. Он также уделил внимание негативному воздействию вейпов», — говорится в сообщении.А сотрудница полиции рассказала студентам о нормах законодательства, касающихся незаконного оборота наркотиков, и о том, что грозит нарушителям, а также предупредила, какие уловки используют наркоторговцы, чтобы вовлечь молодёжь в незаконную деятельность.