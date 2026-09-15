В медучреждения Подмосковья поступила современная отечественная вакцина от гриппа
В Московской областной Думе призвали жителей Подмосковья пройти вакцинацию против гриппа. Она уже стартовала в регионе
Прививочная кампания – важный этап подготовки к сезону простуд, пояснил председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
«Призываю каждого при отсутствии противопоказаний сделать прививку. Грипп опасен не столько сам по себе, сколько осложнениями. Прививка снижает риск заразиться и перенести болезнь тяжело. Сейчас в областные медучреждения уже привезли современную отечественную вакцину. Сделать прививку могут и взрослые, и дети», – сказал Голубев.Записаться на вакцинацию против гриппа жители Московской области могут через чат-бот Денис, на региональном портале «Здоровье», по номеру телефона 122, а также в приложении «Добродел Здоровье».