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В медучреждения Подмосковья поступила современная отечественная вакцина от гриппа

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской областной Думе призвали жителей Подмосковья пройти вакцинацию против гриппа. Она уже стартовала в регионе



Прививочная кампания – важный этап подготовки к сезону простуд, пояснил председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

«Призываю каждого при отсутствии противопоказаний сделать прививку. Грипп опасен не столько сам по себе, сколько осложнениями. Прививка снижает риск заразиться и перенести болезнь тяжело. Сейчас в областные медучреждения уже привезли современную отечественную вакцину. Сделать прививку могут и взрослые, и дети», – сказал Голубев.
Записаться на вакцинацию против гриппа жители Московской области могут через чат-бот Денис, на региональном портале «Здоровье», по номеру телефона 122, а также в приложении «Добродел Здоровье».
Лора Луганская

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