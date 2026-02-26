Для жителей Подмосковья запустили сервис по расшифровке анализов с помощью ИИ
Сервис по расшифровке медицинских анализов при помощи нейросети запустили для пациентов Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Искусственный интеллект также может дать рекомендации при выявлении нарушений.
«Подмосковье первым в России реализовало сервис, в котором ИИ автоматически интерпретирует результаты лабораторных исследований, даёт их понятную расшифровку и акцентирует внимание на рисках для здоровья пациента», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Он также подчеркнул, что расшифровка от искусственного интеллекта не является медицинским заключением, а носит исключительно рекомендательный характер.
Сервис размещаются в приложении «Добродел Здоровье».