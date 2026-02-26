Достижения.рф

Для жителей Подмосковья запустили сервис по расшифровке анализов с помощью ИИ

Сервис по расшифровке медицинских анализов при помощи нейросети запустили для пациентов Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.



Искусственный интеллект также может дать рекомендации при выявлении нарушений.

«Подмосковье первым в России реализовало сервис, в котором ИИ автоматически интерпретирует результаты лабораторных исследований, даёт их понятную расшифровку и акцентирует внимание на рисках для здоровья пациента», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Он также подчеркнул, что расшифровка от искусственного интеллекта не является медицинским заключением, а носит исключительно рекомендательный характер.

Сервис размещаются в приложении «Добродел Здоровье».
