Для жителей Подольска 25 июля проведут бесплатную онкодиспансеризацию
Бесплатную проверку на разные виды рака проведут в Центре амбулаторной онкологической помощи Подольской областной клинической больницы в рамках дня открытых дверей в субботу, 25 июля. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
На осмотры приглашаются все желающие, прикреплённые к взрослым подмосковным поликлиникам.
«День открытых дверей в Центре амбулаторной онкологической помощи даёт возможность проверить основные параметры организма и получить консультацию врача. При необходимости пациенты направляются на дообследование», — рассказала заведующая подольской поликлиникой на Ленинградской улице Татьяна Рассохина.Мероприятие будет проходить с 9:00 до 14:00 по адресу: округ Подольск, посёлок Кузнечики, Парковый проезд, дом №9, корпус 1. С собой нужно взять паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.