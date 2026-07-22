Для жителей Подольска 25 июля проведут бесплатную онкодиспансеризацию

22 июля 2026, 14:55

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Бесплатную проверку на разные виды рака проведут в Центре амбулаторной онкологической помощи Подольской областной клинической больницы в рамках дня открытых дверей в субботу, 25 июля. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





На осмотры приглашаются все желающие, прикреплённые к взрослым подмосковным поликлиникам.





«День открытых дверей в Центре амбулаторной онкологической помощи даёт возможность проверить основные параметры организма и получить консультацию врача. При необходимости пациенты направляются на дообследование», — рассказала заведующая подольской поликлиникой на Ленинградской улице Татьяна Рассохина.