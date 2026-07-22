Расписание автобусов Мострансавто с начала года скачали более 450 тысяч раз
Свыше 452 тысяч раз пассажиры использовали цифровой сервис с расписанием автобусов Мострансавто «Скачай, не срывай» с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
С помощью сервиса расписание можно сохранить в своём смартфоне в привычном формате и, при желании, распечатать.
«Проект запустили в апреле 2023 года. С этого момента электронные расписания движения автобусов скачали более 3,2 млн раз, в том числе с начала 2026 года — свыше 452 тысяч раз», — говорится в сообщении.Сервис размещается на официальном сайте компании-перевозчика в разделе «Маршруты и расписания», подразделе «Расписание». Пользователю достаточно ввести в поисковую строку номер маршрута и выбрать нужную остановку, а затем нажать кнопку скачивания с изображением стрелки.