Расписание автобусов Мострансавто с начала года скачали более 450 тысяч раз

22 июля 2026, 14:39

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 452 тысяч раз пассажиры использовали цифровой сервис с расписанием автобусов Мострансавто «Скачай, не срывай» с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





С помощью сервиса расписание можно сохранить в своём смартфоне в привычном формате и, при желании, распечатать.





«Проект запустили в апреле 2023 года. С этого момента электронные расписания движения автобусов скачали более 3,2 млн раз, в том числе с начала 2026 года — свыше 452 тысяч раз», — говорится в сообщении.