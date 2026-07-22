В центре Сергиева Посада начался снос двух аварийных домов
Два двухэтажных многоквартирных дома, находящихся в аварийном состоянии, сносят в центральной части Сергиева Посада — на Инженерной улице. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Дома №11 и №13 построили в середине прошлого века. Их общая площадь составляет более 1 700 квадратных метров.
«Обе постройки признали непригодными для проживания. Оттуда в новые квартиры переселили 87 человек», — говорится в сообщении.Завершить снос планируют в течение двух недель, затем участки очистят от строительного мусора.
Всего на территории Сергиево-Посадского округа выявили 377 аварийных зданий, недостроев и самостроев. В настоящее время 293 проблемных объекта уже снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами. Эта работа продолжается.