В центре Сергиева Посада начался снос двух аварийных домов

22 июля 2026, 13:08

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Два двухэтажных многоквартирных дома, находящихся в аварийном состоянии, сносят в центральной части Сергиева Посада — на Инженерной улице. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Дома №11 и №13 построили в середине прошлого века. Их общая площадь составляет более 1 700 квадратных метров.





«Обе постройки признали непригодными для проживания. Оттуда в новые квартиры переселили 87 человек», — говорится в сообщении.