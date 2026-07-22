Доплату к пенсии до 20 тысяч рублей получают более 38 тысяч жителей Подмосковья
Около 38,5 тыс. пенсионеров, проживающих в Московской области, получают ежемесячную доплату к пенсии для доведения дохода до 20 тысяч рублей. Об этом рассказал председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Такая доплата предусматривается для одиноких пенсионеров в возрасте от 65 лет, живущих в Подмосковье не менее десяти лет.
«Сумма доплаты зависит от размера пенсии, возраста пенсионера, а также от срока проживание в регионе — отметил Голубев.Доплата назначается автоматически по данным из единой информационной системы социальной защиты. Кроме того, заявку на доплату можно подать через региональный портал госуслуг.