Доплату к пенсии до 20 тысяч рублей получают более 38 тысяч жителей Подмосковья

22 июля 2026, 14:26

оригинал Фото: istockphoto.com/Denis Vostrikov

Около 38,5 тыс. пенсионеров, проживающих в Московской области, получают ежемесячную доплату к пенсии для доведения дохода до 20 тысяч рублей. Об этом рассказал председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, сообщает пресс-служба регионального парламента.





Такая доплата предусматривается для одиноких пенсионеров в возрасте от 65 лет, живущих в Подмосковье не менее десяти лет.





«Сумма доплаты зависит от размера пенсии, возраста пенсионера, а также от срока проживание в регионе — отметил Голубев.