Для жителей Подольска проведут онкоскрининг полости рта
Бесплатное обследование на предмет патологии слизистой оболочки полости рта смогут пройти жители Подольска в четверг, 2 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Мероприятие проведут в преддверии Всемирного дня стоматологического здоровья.
«Диагностика заболеваний на начальной стадии является залогом успешного лечения. Следует также учитывать, что многие болезни, включая онкологические, долгое время протекают бессимптомно. Поэтому профилактические проверки крайне важны», — говорится в сообщении.Приём будет проходить по адресу: Революционный проспект, дом №29/7. С собой нужно взять полис обязательного медицинского страхования и паспорт. Предварительная запись открыта по телефону: 8-495-492-90-06.