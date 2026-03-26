Россиян предупредили о рисках открытия шашлычного сезона в конце марта
Раннее открытие шашлычного сезона в конце марта может грозить рисками для здоровья. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Роскачества.
В конце марта температура в большинстве регионов часто меняется, что усложняет поддержание оптимальных условий для хранения мяса. Специалисты отмечают, что при транспортировке, мариновании и ожидании приготовления продукт неоднократно подвергается воздействию температур, при которых бактерии размножаются наиболее активно.
Главная опасность начала шашлычного сезона в марте связана с возможностью накопления патогенных микроорганизмов. Если мясо покупается заранее или маринуется при недостаточно низкой температуре, даже высококачественный продукт может испортиться.
Эксперты советуют приобретать мясо в стационарных магазинах, где соблюдаются необходимые условия хранения, и перевозить его только в термосумке, особенно при значительных колебаниях температуры на улице. Мясо лучше мариновать непосредственно перед выездом или перед приготовлением, избегая длительного пребывания в тепле. Также необходимо уделять особое внимание прожарке, особенно при готовке толстых кусков и птицы, которая требует более тщательной термической обработки.
