Корпус лицея в Бронницах построили более чем наполовину

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Пристройку к лицею, рассчитанную на 100 учеников, возводят на улице Льва Толстого в Бронницах. В настоящее время готовность объекта составляет 52%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.



Строительство стартовало год назад, оно проводится по региональной госпрограмме за счёт бюджетных средств.

«Сейчас на объекте монтируют инженерные системы, занимаются фасадными работами и отделкой помещений», — говорится в сообщении.
Общая площадь пристройки составляет около четырёх с половиной тысяч квадратных метров. Там разместят учебные кабинеты, спортивный зал с раздевалками, актовый зал на 200 зрителей, библиотечно-информационный центр и пищеблок со столовой.

Сдать корпус в эксплуатацию планируют в августе этого года.
Лев Каштанов

