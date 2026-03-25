Корпус лицея в Бронницах построили более чем наполовину
Пристройку к лицею, рассчитанную на 100 учеников, возводят на улице Льва Толстого в Бронницах. В настоящее время готовность объекта составляет 52%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Строительство стартовало год назад, оно проводится по региональной госпрограмме за счёт бюджетных средств.
«Сейчас на объекте монтируют инженерные системы, занимаются фасадными работами и отделкой помещений», — говорится в сообщении.Общая площадь пристройки составляет около четырёх с половиной тысяч квадратных метров. Там разместят учебные кабинеты, спортивный зал с раздевалками, актовый зал на 200 зрителей, библиотечно-информационный центр и пищеблок со столовой.
Сдать корпус в эксплуатацию планируют в августе этого года.