Корпус лицея в Бронницах построили более чем наполовину

Пристройку к лицею, рассчитанную на 100 учеников, возводят на улице Льва Толстого в Бронницах. В настоящее время готовность объекта составляет 52%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Строительство стартовало год назад, оно проводится по региональной госпрограмме за счёт бюджетных средств.





«Сейчас на объекте монтируют инженерные системы, занимаются фасадными работами и отделкой помещений», — говорится в сообщении.