В Ленинском городском округе открыли крупнейший логистический центр 5Post
В индустриальном парке «Армада Парк Боброво» официально открыли новый распределительный центр компании 5Post. Это самый большой и высокотехнологичный логистический объект в сети компании, сообщили в пресс-службе главы Ленинского городского округа.
В торжественной церемонии участвовали представители администрации муниципалитета, госструктур и партнёры компании.
«Рады, что на территории нашего округа открывается такой масштабный и современный объект. Это не только новые рабочие места, но и значительный вклад в развитие транспортно-логистической инфраструктуры региона. Уверен, что сотрудничество с такими крупными партнёрами будет взаимовыгодным и долгосрочным», – отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.Для гостей провели экскурсию по инновационному автоматизированному складу, показали весь логистический цикл от приёмки до отгрузки товаров. Оборудование для сортировки разработано по спецзаказу вместе с китайскими партнёрами, которые тоже присутствовали на церемонии.
На объекте каждые сутки работают около 120 сотрудников.
Суммарная площадь складского комплекса «Армада Парк Боброво» превышает 67 000 квадратных метров. Ключевым арендатором выступает компания 5Post, входящая в состав X5 Group (сети «Пятёрочка» и «Перекрёсток»).
Для размещения своего распределительного центра 5Post арендовала более 25 000 «квадратов».