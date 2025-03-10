Автомобилисток Павловского Посада поздравили с 8 Марта сотрудники ГАИ

Видео: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Сотрудники Госавтоинспекции провели в Павлово-Посадском округе праздничную акцию в честь 8 Марта — они преподносили букеты женщинам за рулём, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Инспекторы останавливали автомобили, за рулём которых были женщины, и вместо проверки документов вручали им цветы. Инспекторы пожелали женщинам безопасных дорог, хорошего самочувствия и весеннего настроения. В ответ участницы акции поблагодарили их за приятный сюрприз», — говорится в сообщении.В рамках мероприятия участницам акции также напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения.
Отмечается, что такие акции, приуроченные к Международному женскому дню, стали в Павлово-Посадском округе доброй традицией.
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Лев Каштанов