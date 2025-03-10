В Павловском Посаде провели концерт «Дарите женщинам цветы»

Отборочный этап первого всероссийского конкурса «Земский почтальон» стартовал в понедельник, 10 марта, принять участие в конкурсе могут почтальоны из разных регионов России, в том числе — из Подмосковья, работающие в населённых пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.