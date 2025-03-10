В Павловском Посаде провели концерт «Дарите женщинам цветы»

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Концерт «Дарите женщинам цветы», приуроченный к Международному женскому дню, состоялся 9 марта в доме культуры «Филимоновский» в Павлово-Посадском округе, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На сцене выступили танцевальные коллективы «Платинум», «Танцевалочка» и «Пандора», а также вокальные группы «СВЕТлячок», «Крутые дамы», «Смайл» и «Стэлла», — говорится в сообщении.Номера для концерта подготовили и театральные коллективы «СказкаГрад» (руководитель Елена Давыдова) и «Лицедеи» (руководитель Наталья Федосеева). Ведущими концерта стали Даниил Галустов и Семён Молофеев, они поздравили всех присутствующих женщин с праздником.
Ранее сообщалось, что праздничные мероприятия, посвящённые Международному женскому дню, провели во всех домах культуры Павлово-Посадского городского округа.
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