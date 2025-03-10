Жительниц Павловского Посада поздравили с 8 Марта байкеры «Ночные волки»

Видео: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Члены байкерского клуба «Ночные волки» поздравили жительниц Павлово-Посадского городского округа с Международным женским днём, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Мероприятия, в рамках которых женщин поздравляли и вручали им цветы, «Ночные волки» провели в разных российских городах, и Павловский Посад не стал исключением», — говорится в сообщении.В своих поздравлениях байкеры отметили, что именно женщины поддерживают мужчин и вдохновляют их на новые свершения, а также призвали мужчин быть внимательными к своим близким и заботится о них не только 8 марта.
Ранее сообщалось, что сотрудники Госавтоинспекции провели в Павлово-Посадском округе праздничную акцию в честь Международного женского дня — они преподносили букеты женщинам за рулём и напоминали им о важности соблюдения правил дорожного движения.
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Лев Каштанов