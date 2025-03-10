Жительниц Павловского Посада поздравили с 8 Марта байкеры «Ночные волки»

Из-за тёплой весны в этом году весенняя уборка дворов и общественных пространств в Московской области начнётся раньше обычного, в работах будет задействовано свыше 1.8 тыс. единиц специальной техники. Об этом доложил в ходе совещания губернатора региона Андрея Воробьёва с главами подмосковных министерств, ведомств и муниципалитетов зампред областного правительства, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.