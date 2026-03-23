Для жительниц Подмосковья стала доступна бесплатная диагностика ВПЧ

23 марта 2026, 13:40

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Жительницы Московской области с этого года могут бесплатно сдать анализ на вирус папилломы человека. Речь идёт о женщинах в возрасте от 21 до 49 лет, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.





Сделать это можно в рамках репродуктивной диспансеризации в своей женской консультации. Метод диагностики основан на анализе биологического материала, взятого с шейки матки. Процедура безболезненная и занимает немного времени.

«Вирус папилломы человека протекает бессимптомно, обнаружить его можно только благодаря исследованию. В этом году мы запустили в Подмосковье для женщин репродуктивного возраста бесплатную диагностику 14 самых опасных типов ВПЧ, провоцирующих развитие рака шейки матки. Тест определяет наличие инфекции и тип вируса. Это помогает врачам оценить риски развития онкозаболеваний», – пояснил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.