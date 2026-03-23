Кардиохирурги МОНИКИ провели пациенту успешную пересадку сердца

23 марта 2026, 12:07

В Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М.Ф. Владимирского успешную провели операцию по пересадке сердца. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





В отделение кардиохирургии поступил пожилой мужчина, который ранее перенёс обширный инфаркт миокарда. Это привело к тяжёлой ишемической кардиомиопатии. Из-за недостаточного кровоснабжения сердечная мышца не справлялась со своей функцией.



Медикаментозное лечение оказалось неэффективным – хроническая сердечная недостаточность стремительно прогрессировала. Состояние пациента ухудшалось, и его направили в МОНИКИ на углублённое обследование.



Врачи провели консилиум и решили включить мужчину в лист ожидания на трансплантацию сердца.

«Операция длилась около четырёх часов и прошла успешно. Первые несколько суток после вмешательства пациент провёл под круглосуточным наблюдением в отделении кардиореанимации. На седьмой день контрольные биопсия и коронарография подтвердили приживление донорского органа, и его перевели в палату кардиохирургии для реабилитации. Через месяц комплексного лечения в стационаре и постоянного наблюдения мужчину выписали», – рассказал заведующий отделением кардиохирургии МОНИКИ Дмитрий Зыбин.