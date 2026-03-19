Вертолёты подмосковной санавиации с начала года выполнили около 100 вылетов

19 марта 2026, 14:28

Вертолёты санитарной авиации с начала года уже совершили в Московской области без малого 100 вылетов. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Подобные воздушные суда предназначены для экстренной помощи пострадавшим в ДТП и других чрезвычайных происшествиях, а также для межбольничной транспортировки пациентов. Благодаря системе ночного старта они могут летать и в темноте.

«Вертолёты помогают в самых сложных ситуациях, когда нужно оперативно доставить пациента в больницу, несмотря на её удалённость и загруженность дорог. В Подмосковье задействованы три борта санитарной авиации, один из которых используют для транспортировки детей в Детский клинический центр Рошаля. С начала года санавиация выполнила почти 100 вылетов», – уточнил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.