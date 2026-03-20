Доплату за работу в Подмосковье получают около 6000 молодых медиков

20 марта 2026, 15:23

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области около 6000 молодых медиков получают ежемесячную надбавку за работу в регионе. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Для врачей доплата составляет 15 000 рублей, для среднего медперсонала – 7000. Получить её может молодой медик, который устроился на работу в организацию Минздрава Подмосковья на полную ставку в течение года после окончания учебного заведения. Надбавка выплачивается три года.

«В Подмосковье предусмотрен большой комплекс мер социальной поддержки для медицинских специалистов – как давно работающих в системе здравоохранения региона, так и для молодых кадров. Сейчас почти 6000 молодых специалистов получают ежемесячную доплату. Это более 2600 врачей и порядка 3300 представителей среднего медперсонала», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.