Доплату за работу в Подмосковье получают около 6000 молодых медиков
В Московской области около 6000 молодых медиков получают ежемесячную надбавку за работу в регионе. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Для врачей доплата составляет 15 000 рублей, для среднего медперсонала – 7000. Получить её может молодой медик, который устроился на работу в организацию Минздрава Подмосковья на полную ставку в течение года после окончания учебного заведения. Надбавка выплачивается три года.
«В Подмосковье предусмотрен большой комплекс мер социальной поддержки для медицинских специалистов – как давно работающих в системе здравоохранения региона, так и для молодых кадров. Сейчас почти 6000 молодых специалистов получают ежемесячную доплату. Это более 2600 врачей и порядка 3300 представителей среднего медперсонала», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Он добавил, что также развивается система наставничества, когда за каждым молодым специалистом закрепляют опытного коллегу. Он помогает освоиться на новом месте работы и погрузиться в профессию.
В ведомстве напомнили, что для медиков в Подмосковье доступны и другие меры социальной поддержки. Это, например, «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», компенсация аренды жилья и другие.
