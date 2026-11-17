Для животноводческих хозяйств Подмосковья запасли около 1,5 млн тонн кормов
В Московской области завершилась кормозаготовительная кампания. Аграрии заготовили около 1,5 миллионов тонн грубых и сочных кормов, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
Сено служит источником клетчатки, солома используется как структурная добавка к рациону. Максимальную питательную ценность зелёной массы сохраняет законсервированный сенаж, а сочный ферментированный силос является одним из главных компонентов рациона молочного скота.
«Сформированные запасы для животноводческих хозяйств превышают нормативную потребность поголовья и позволят обеспечить предприятия кормами на весь период зимне-стойлового содержания скота. Отдельное внимание уделяется качеству заготовленных кормов и сбалансированности рационов», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.Травы на сено, сенаж, зелёный корм, силос и травяную муку были скошены на площади почти 103 000 гектаров.