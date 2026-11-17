17 ноября 2026, 21:28

оригинал Фото: Медиасток.РФ

В Московской области завершилась кормозаготовительная кампания. Аграрии заготовили около 1,5 миллионов тонн грубых и сочных кормов, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода ​Подмосковья.





Сено служит источником клетчатки, солома используется как структурная добавка к рациону. Максимальную питательную ценность зелёной массы сохраняет законсервированный сенаж, а сочный ферментированный силос является одним из главных компонентов рациона молочного скота.

«Сформированные запасы для животноводческих хозяйств превышают нормативную потребность поголовья и позволят обеспечить предприятия кормами на весь период зимне-стойлового содержания скота. Отдельное внимание уделяется качеству заготовленных кормов и сбалансированности рационов», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.