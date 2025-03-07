Дмитрий Кузнецов из Подмосковья возглавил мировой рейтинг по спортивной ходьбе

Приём наркотиков или употребление алкоголя во время беременности может привести к рождению ребёнка с уже сформированной зависимостью, что чревато рисками для его здоровья и физического и интеллектуального развития, об этом предупредил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.