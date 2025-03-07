Дмитрий Кузнецов из Подмосковья возглавил мировой рейтинг по спортивной ходьбе

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Житель подмосковного Щёлкова Дмитрий Кузнецов занял первую строчку мирового рейтинга по спортивной ходьбе на 1500 метров среди мужчин старше 55 лет по итогам 2024 года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Результат Дмитрия Кузнецова, позволивший ему возглавить мировой рейтинг, составил 7 минут 6 секунд. На втором месте рейтинга оказался спортсмен из США Дэвид Свартс, его результат составил 7 минут 10 секунд. А замыкает тройку сильнейших представитель Австралии Игнасио Хименес Солис с результатом 7 минут 12 секунд», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково
Дмитрий Кузнецов является 23-кратным чемпионом России по спортивной ходьбе. Он также много раз завоёвывал награды различных соревнований российского и международного уровней.
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