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Нападающий «Краснодара» высказался о возможности команды провести серию побед

Са: верю, что весной у «Краснодара» будет еще одна серия побед
Фото: istockphoto/Rost-9D

Фото: istockphoto/Rost-9D

Бомбардир «Краснодара» из Бразилии Виктор Са надеется, что весной игра «быков» улучшится, несмотря на неудачную серию в российском чемпионате. Об этом игрок высказался в беседе с Metaratings.ru.
«Иногда такое происходит. Мы играли против очень сильных команд и допустили некоторые ошибки. Я верю в то, что после паузы у нас получится показать ещё одну победную серию», — прокомментировал собеседник.
Нападающий подчеркнул, что не может сказать, что расстроен или недоволен собственной игрой, но, по его словам, есть моменты, требующие доработки.

«Мне нужно забивать как можно больше голов и отдавать передачи, чтобы помогать команде побеждать», — добавил Са.
У «Краснодара» сейчас 40 баллов, он уступает «Спартаку» и «Зениту» в плане дополнительных показателей.

Ранее сообщалось, куда вызвали выступающих в РПЛ Тикнизяна, Севикяна и Иву.

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«Главное — не злоупотреблять»: Василевский спрогнозировал бой Анкалаева и Перейры
Василевский: Анкалаев победит в бою с Перейрой
07 марта 2025, 12:48

Фото: istockphoto/FOTOKITA

Боец Магомед Анкалаев победит своего соперника Алекса Перейру в бою, который состоится уже в ближайшее воскресенье, 9 марта, в США в рамках турнира UFC 313. Такое мнение в беседе с MMA.Metaratings.ru озвучил экс-чемпион М-1 Вячеслав Василевский.
«Хороший бой для Анкалаева. Соперник ему удобен, и Магомед во всем превосходит Перейру. Главное – не злоупотреблять «перестрелкой» в стойке. И еще лучше работать на слабых сторонах бразильца. «Связать» его по рукам и ногам в партере. Команда нашего бойца понимает, как работать с пока еще действующим чемпионом UFC. Анкалаев заборет Перейру», — прокомментировал собеседник.
Авторы материала уточнили, что в послужном списке Анкалаева 19 побед с одной ничьей и одним поражением. У Перейры — 12 побед с двумя поражениями.

Ранее специалист оценил бой Бивола с Бетербиевым.

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#россия
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Стало известно, сколько заработает Окулов по новому контракту с «Авангардом»
Окулов по новому контракту с «Авангардом» заработает примерно 150 млн руб
07 марта 2025, 12:13

Фото: istockphoto/FotografieLink

Около 150 миллионов рублей по новому контракту с омским «Авангардом» заработает хоккеист-бомбардир Константин Окулов. Как пишет Metaratings.ru, соглашение подписано на три года.
В сезоне-2024/25 30-летний Акулов провел 24 игры в регулярном чемпионате FONBET КХЛ, получив 23 очка с коэффициентом полезности « 15». Перед этим нападающий играл за «Армейцев», набрав 16 очков в 36 матчах сезона-2024/25.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата КХЛ у «Авангарда» 78 баллов и шестое место турнирной таблицы Восточной конференции.

Перед этим «Вашингтон» показал клип реакции Александра Овечкина на 885-ю шайбу в НХЛ. Подробности в нашем материале.

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«Да!»: «Вашингтон» выложил клип реакции Александра Овечкина и его команды на 885-ю шайбу в НХЛ
Александр Овечкин отпраздновал на видео криком «Да!» 885-ю шайбу в НХЛ
07 марта 2025, 05:34

Александр Овечкин с радостной командой (Фото: кадр из видео Washington Capitals в ​соцсети X)

Официальный аккаунт «Вашингтон Кэпиталз» выложил в соцсети X видео, где капитан Александр Овечкин и его команда бурно радуются его 885-й шайбе в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Овечкин забил гол на 51-й минуте в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс», который «Вашингтон» выиграл со счетом 3:2 в овертайме. Эта шайба стала для 39-летнего хоккеиста 32-й в сезоне 2024/25 и вывела его на второе место среди лучших бомбардиров НХЛ с 885 голами, уступая лишь Уэйну Гретцки с его 894 шайбами.

На записи слышно, как Овечкин громко кричит «Да!» на русском, а один из одноклубников повторяет, что стал частью истории, поздравляя россиянина.

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#соцсети
#нхл
#александр овечкин
#спорт
#хоккей
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«Недосягаемая фигура для бойцов АСА»: Менеджер Гасанова охарактеризовал своего подопечного
Менеджер Гасанова считает его недосягаемой фигурой для других бойцов АСА
06 марта 2025, 16:58

Фото: istockphoto/klingsup

Хаджимурад Караев, менеджер чемпиона АСА Магомедрасула Гасанова, рассказал о дальнейших перспективах своего подопечного в промоушене АСА. Он считает, что тому сейчас нет равных в его дивизионе.
В эксклюзивном интервью порталу MMA.Metaratings.ru Караев напомнил, что Гасанов — единственный боец лиги АСА, которому удалось защитить завоёванный пояс чемпиона четыре раза.

«Он за последние пару лет сильно вырос в медийном плане, благодаря своим противостояниям с Александром Шлеменко и другими бойцами. Магомедрасул — недосягаемая фигура для бойцов его дивизиона. Лига ищет разные варианты, чтобы проверить его силу», — сказал представитель чемпиона.

Он не исключил, что в поисках достойного соперника его подопечный перейдёт в полутяжёлый дивизион. Возможно, чемпион полусреднего веса Абубакар Вагаев поднимется в средний вес для супер-боя против Гасанова, предположил менеджер. Тогда, по мнению специалиста, это будет очень зрелищный поединок.

«Именно сейчас Магомедрасул загорелся как звезда единоборств в СНГ», – сказал Хаджимурад Караев.

В активе Магомедрасула Гасанова 21 победа и два поражения. 8 февраля на турнире АСА 183 Гасанов одержал победу единогласным решением судей над Шамилем Абдулаевым и стал победителем Гран-при АСА в среднем весе.

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#победа
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#боец
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Выступающие в РПЛ Тикнизян, Севикян и Иву вызваны в сборную Армении на матчи Лиги наций
Выступающие в РПЛ Тикнизян, Севикян и Иву вызваны в сборную Армении
06 марта 2025, 16:15

Фото: istockphoto/FotografieLink

Футболисты столичного «Локомотива» Наир Тикнизян и Эдгар Севикян, а также полузащитник «Рубина» Угочукву Иву получили вызов в сборную Армении на ближайшие два матча против команды Грузии. Игры пройдут в рамках розыгрыша Лиги наций 20 и 23 марта.
Об этом сообщило сетевое издание Metaratings.ru. Наверняка был бы вызван в национальную команду и Эдуард Сперцян из «Краснодара» — он является стабильным игроком основы армянской сборной. Однако в последнем матче МИР Российской премьер-лиги против самарских «Крыльев Советов» атакующий хавбек получил серьёзную травму и в ближайшее время не сможет помочь как клубу, так и национальной команде.

Сборная Армении в рамках турнира Лиги наций 20 марта примет соседей-соперников из Грузии на стадионе «Раздан» в Ереване. Ответная игра состоится в Тбилиси 23 марта. Это будут стыковые матчи за право на повышение в классе для армянской команды, которая заняла второе место в своей группе Лиги С. Сборная же Грузии будет бороться за то, чтобы остаться в Лиге В, так как она в своей группе была только третьей, пропустив вперёд украинцев и сборную Чехии.

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