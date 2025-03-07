Нападающий «Краснодара» высказался о возможности команды провести серию побед

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Бомбардир «Краснодара» из Бразилии Виктор Са надеется, что весной игра «быков» улучшится, несмотря на неудачную серию в российском чемпионате. Об этом игрок высказался в беседе с Metaratings.ru.
«Иногда такое происходит. Мы играли против очень сильных команд и допустили некоторые ошибки. Я верю в то, что после паузы у нас получится показать ещё одну победную серию», — прокомментировал собеседник.Нападающий подчеркнул, что не может сказать, что расстроен или недоволен собственной игрой, но, по его словам, есть моменты, требующие доработки.
«Мне нужно забивать как можно больше голов и отдавать передачи, чтобы помогать команде побеждать», — добавил Са.У «Краснодара» сейчас 40 баллов, он уступает «Спартаку» и «Зениту» в плане дополнительных показателей.
Ранее сообщалось, куда вызвали выступающих в РПЛ Тикнизяна, Севикяна и Иву.
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