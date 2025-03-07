Караев о возможном переходе Гасанова в UFC: «Смотрим, есть ли перспективы»

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Менеджер чемпиона АСА Магомедрасула Гасанова Хаджимурад Караев заявил в беседе с порталом MMA.Metaratings.ru, что в настоящее время рассматриваются перспективы подписания контракта с UFC.
«Смотрим, какое предложение может сделать нам лига АСА, есть ли у Гасанова перспективы подписания в UFC. Гасанов сам не сделал никаких заявлений, потому что он понимает, что может произойти всякое. Он всегда был честен со всеми, с кем он изначально начал работать», — прокомментировал собеседник.Караев заключил, что на днях в Грозном будут выслушаны предложения АСА, которая является для Гасанова родной лигой.
Ранее эксперт спрогнозировал, кто, по его мнению, победит в бою 9 марта, который пройдет в рамках турнира UFC 313.
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