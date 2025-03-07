Три подмосковных спортсмена выступят на первенстве Европы по борьбе

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Представители Московской области Алибек Амиров, Екатерина Карпушкина и Данил Григорьев вошли в состав сборной России для участия в первенстве Европы по спортивной борьбе U-23, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Алибек Амиров будет участвовать в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 55 килограммов, а Данил Григорьев — в весовой категории до 72 килограммов. Екатерина Карпушкина выйдет на ковёр в турнире по женской борьбе в весовой категории до 53 килограммов», — говорится в сообщении.Первенство Европы U-23 по спортивной борьбе будет проходить в албанской столице Тиране с 8 по 14 марта. Россию на соревнованиях будут представлять 20 спортсменов.
Ранее бомбардир футбольного клуба «Краснодар» из Бразилии Виктор Са заявил, что надеется на улучшение игры своей команды этой весной.
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