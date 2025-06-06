Дмитрий Жемаркин из Серпухова установил мировой рекорд по силовому спорту
Мировой рекорд в дисциплине «Строгий подъем на бицепс» установил житель Серпухова Дмитрий Жемаркин на втором этапе Кубка мира по силовому спорту «Звездные Воины — 4», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Дмитрий Жемаркин одержал победу в строгом подъёме на бицепс, взяв вес 132 кг. Кроме того, с таким результатом он установил новый «Рекорд всех времен» в этой дисциплине», — говорится в сообщении.Кроме того, Кубок в «Строгом подъёме на бицепс» среди юношей до 12 лет завоевал ученик Дмитрия Жемаркина Тимофей Колоусов, выступавший в весовой категории до 52 килограммов.
Соревнования проходили в Москве с 31 мая по 1 июня.
Дмитрий Жемаркин принимает участие в работе образовательного центра «Точка роста» в Серпухове: он помогает развивать проект «Здоровое поколение».