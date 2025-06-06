Дмитрий Жемаркин из Серпухова установил мировой рекорд по силовому спорту

Тимофей Колоусов и Дмитрий Жемаркин. Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Мировой рекорд в дисциплине «Строгий подъем на бицепс» установил житель Серпухова Дмитрий Жемаркин на втором этапе Кубка мира по силовому спорту «Звездные Воины — 4», сообщает пресс-служба администрации городского округа.



«Дмитрий Жемаркин одержал победу в строгом подъёме на бицепс, взяв вес 132 кг. Кроме того, с таким результатом он установил новый «Рекорд всех времен» в этой дисциплине», — говорится в сообщении.
Кроме того, Кубок в «Строгом подъёме на бицепс» среди юношей до 12 лет завоевал ученик Дмитрия Жемаркина Тимофей Колоусов, выступавший в весовой категории до 52 килограммов.

Соревнования проходили в Москве с 31 мая по 1 июня.

Дмитрий Жемаркин принимает участие в работе образовательного центра «Точка роста» в Серпухове: он помогает развивать проект «Здоровое поколение».
Лев Каштанов

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