В Мособлдуме наградили победителей творческого конкурса «ЭкоПодмосковье»
Депутаты Мособлдумы провели церемонию награждения победителей конкурса рисунков «ЭкоПодмосковье». Затем состоялось открытие выставки лучших работ, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Наша задача – сохранить природу. Эта цель заложена в законе об экологическом образовании, который мы приняли в прошлом году в Мособлдуме. Приобщение к бережному отношению к природе нужно начинать с семьи, с детей. Они должны понимать, насколько прекрасен и насколько хрупок наш мир. Это первая цель нашего конкурса», – сказал председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.Вторая цель, по его словам, связана с тем, что текущий год объявлен президентом Годом защитника Отечества. Так родилась идея включить в конкурс номинацию «Деревья, опалённые войной: Аллея памяти героев».
Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил, что конкурс посвящён не только памяти наших предков, но и экологии. Эта двусторонняя связь призвана напомнить не только о патриотизме, но и о том, как важно ценить окружающий мир и относиться к нему с заботой.
Имена победителей конкурса в различных номинациях можно найти на сайте.
Ежегодно 5 июня в России отмечается День эколога.