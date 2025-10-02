Достижения.рф

Дмитровская администрация проводит обходы домов после запуска отопления

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского м. о.

В Дмитровском муниципальном округе 24 сентября округе стартовал отопительный сезон. Сейчас представители руководства проводят поквартирные обходы в жилых домах, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.



В работу запустили все 85 котельных округа. Сначала тепло стало поступать в социальные учреждения, затем в многоквартирные дома. Сегодня отопление подано во все соцучреждения и большинство МКД. Специалисты устраняют воздушные пробки и регулируют температуру. Полный запуск отопления занимает до семи дней.

Временно исполняющий полномочия главы округа Михаил Шувалов лично проверяет температуру воздуха в социальных учреждениях и домах округа.

«В прошлом году отопление запускали позже и сначала топили плохо. А сейчас батареи горячие», – сказал жилец дома № 26 на улице Комсомольской посёлка Деденево.
Фото: пресс-служба администрации Дмитровского м. о.

Шувалов спросил его, есть ли замечания по содержанию МКД. Житель ответил, что всем доволен, но в подъезде не закрывается дверь.

Врип главы муниципалитета дал указание директору управляющей компании «Трудовик», обслуживающей многоквартирный дом, максимально быстро решить этот вопрос, а также вымыть окна в подъездах.
«Комфорт жителей – наша важная задача. Каждый дом и каждая квартира должны быть обеспечены качественным теплоснабжением. Держим эту работу на особом контроле», – подчеркнул Шувалов.
Он дал и другие поручения руководителям «Трудовика» и МКУ «Центр благоустройства Костинское» – привести в полный порядок территории у домов, убрать разросшийся кустарник, опилить деревья.
Лора Луганская

