Дмитровская администрация проводит обходы домов после запуска отопления

02 октября 2025, 15:04

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского м. о.

В Дмитровском муниципальном округе 24 сентября округе стартовал отопительный сезон. Сейчас представители руководства проводят поквартирные обходы в жилых домах, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





В работу запустили все 85 котельных округа. Сначала тепло стало поступать в социальные учреждения, затем в многоквартирные дома. Сегодня отопление подано во все соцучреждения и большинство МКД. Специалисты устраняют воздушные пробки и регулируют температуру. Полный запуск отопления занимает до семи дней.



Временно исполняющий полномочия главы округа Михаил Шувалов лично проверяет температуру воздуха в социальных учреждениях и домах округа.

«В прошлом году отопление запускали позже и сначала топили плохо. А сейчас батареи горячие», – сказал жилец дома № 26 на улице Комсомольской посёлка Деденево.

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского м. о.



«Комфорт жителей – наша важная задача. Каждый дом и каждая квартира должны быть обеспечены качественным теплоснабжением. Держим эту работу на особом контроле», – подчеркнул Шувалов.