Дмитровская администрация проводит обходы домов после запуска отопления
В Дмитровском муниципальном округе 24 сентября округе стартовал отопительный сезон. Сейчас представители руководства проводят поквартирные обходы в жилых домах, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В работу запустили все 85 котельных округа. Сначала тепло стало поступать в социальные учреждения, затем в многоквартирные дома. Сегодня отопление подано во все соцучреждения и большинство МКД. Специалисты устраняют воздушные пробки и регулируют температуру. Полный запуск отопления занимает до семи дней.
Временно исполняющий полномочия главы округа Михаил Шувалов лично проверяет температуру воздуха в социальных учреждениях и домах округа.
«В прошлом году отопление запускали позже и сначала топили плохо. А сейчас батареи горячие», – сказал жилец дома № 26 на улице Комсомольской посёлка Деденево.
Шувалов спросил его, есть ли замечания по содержанию МКД. Житель ответил, что всем доволен, но в подъезде не закрывается дверь.
Врип главы муниципалитета дал указание директору управляющей компании «Трудовик», обслуживающей многоквартирный дом, максимально быстро решить этот вопрос, а также вымыть окна в подъездах.
«Комфорт жителей – наша важная задача. Каждый дом и каждая квартира должны быть обеспечены качественным теплоснабжением. Держим эту работу на особом контроле», – подчеркнул Шувалов.Он дал и другие поручения руководителям «Трудовика» и МКУ «Центр благоустройства Костинское» – привести в полный порядок территории у домов, убрать разросшийся кустарник, опилить деревья.