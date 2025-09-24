Обновлённый водозаборный узел в Яхроме обеспечит чистой водой 7,5 тыс. жителей

24 сентября 2025, 18:52

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского м. о.

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов проверил ход работ на водозаборном узле №1 в Яхроме. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.





Объект реконструируют по региональной программе Московской области «Чистая вода» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». ВЗУ расположен на улице Рабочей. Его ввели в эксплуатацию в 1961 году для водоснабжения жителей Яхромы.



Фото: пресс-служба администрации Дмитровского м. о.



Сейчас на объекте работают три скважины. В ходе реконструкции над ними возвели новые павильоны и установили современное оборудование для подъёма воды.

«После реконструкции водозаборного узла чистой водой будут обеспечены 7,5 тыс. жителей. Здоровье и комфорт населения – наш приоритет, поэтому мы нацелены на скорейшее завершение работ и подачу воды в дома яхромчан», – подчеркнул Шувалов.