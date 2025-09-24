Достижения.рф

Обновлённый водозаборный узел в Яхроме обеспечит чистой водой 7,5 тыс. жителей

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского м. о.

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов проверил ход работ на водозаборном узле №1 в Яхроме. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.



Объект реконструируют по региональной программе Московской области «Чистая вода» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». ВЗУ расположен на улице Рабочей. Его ввели в эксплуатацию в 1961 году для водоснабжения жителей Яхромы.

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского м. о.

Сейчас на объекте работают три скважины. В ходе реконструкции над ними возвели новые павильоны и установили современное оборудование для подъёма воды.
«После реконструкции водозаборного узла чистой водой будут обеспечены 7,5 тыс. жителей. Здоровье и комфорт населения – наш приоритет, поэтому мы нацелены на скорейшее завершение работ и подачу воды в дома яхромчан», – подчеркнул Шувалов.
Сейчас на объекте завершают монтаж технологического оборудования, ведут отделочные работы в помещениях, прокладывают наружные сети. После окончания этих работ территорию благоустроят.

Водозаборный узел намерены ввести в эксплуатацию к концу октября, чтобы жители как можно скорее получили доступ к чистой воде.
Лора Луганская

