Обновлённый водозаборный узел в Яхроме обеспечит чистой водой 7,5 тыс. жителей
Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов проверил ход работ на водозаборном узле №1 в Яхроме. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Объект реконструируют по региональной программе Московской области «Чистая вода» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». ВЗУ расположен на улице Рабочей. Его ввели в эксплуатацию в 1961 году для водоснабжения жителей Яхромы.
Сейчас на объекте работают три скважины. В ходе реконструкции над ними возвели новые павильоны и установили современное оборудование для подъёма воды.
«После реконструкции водозаборного узла чистой водой будут обеспечены 7,5 тыс. жителей. Здоровье и комфорт населения – наш приоритет, поэтому мы нацелены на скорейшее завершение работ и подачу воды в дома яхромчан», – подчеркнул Шувалов.Сейчас на объекте завершают монтаж технологического оборудования, ведут отделочные работы в помещениях, прокладывают наружные сети. После окончания этих работ территорию благоустроят.
Водозаборный узел намерены ввести в эксплуатацию к концу октября, чтобы жители как можно скорее получили доступ к чистой воде.