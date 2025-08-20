Дмитровская больница получила в этом году около 190 единиц медоборудования

20 августа 2025, 17:39

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского м.о.

188 единиц современного медицинского оборудования поступило в этом году в Дмитровскую больницу. Новая техника сделала оказание врачебной помощи в округе более доступным и эффективным. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Важность развития медицинской сферы Дмитровского муниципального округа отметил временно исполняющий полномочия его главы Михаил Шувалов.





«Развитие медицины является для нас одним из приоритетных направлений работы. Благодаря госпрограмме «Здравоохранение Подмосковья», которая реализуется при личном контроле губернатора Московской области Андрея Воробьёва, наша больница регулярно получает современное оборудование, это позволяет оказывать помощь пациентам на уровне лучших медицинских центров», — сказал Михаил Шувалов.