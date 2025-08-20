«Усадебные потешки» ждут гостей в Шахматово 30 августа

В подмосковной усадьбе Шахматово 30 августа пройдет фольклорный праздник «Усадебные потешки». Мероприятие анонсировало Министерство культуры и туризма Московской области.
Гостей ждет насыщенная программа: ботаническая экскурсия, квест «Яблочное варенье», творческие мастер-классы и народные игры. Завершится праздник концертом с хороводами и дегустацией домашнего варенья.
Мероприятие начнется в 11:00. Требуется предварительная запись по телефону: +7 (965) 252-83-94. Подробности — на сайте музея-заповедника.
Усадьба Шахматово входит в состав музея-заповедника Д.И. Менделеева и А.А. Блока, известного своими историческими памятниками и живописными ландшафтами.