Спрос на питьевую воду в Подмосковье вырос более чем на 30%

В июле 2025 года жители Подмосковья стали активнее покупать чистую питьевую воду — спрос увеличился на 31,4% по сравнению с июнем, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Производители региона обеспечивают стабильные поставки продукции. За первые полгода 2025-го предприятия выпустили свыше 1,8 млн бутылок по 0,5 литра. На долю области пришлось 47,2% от всего объёма упакованной воды в Центральном федеральном округе и 16,1% от общероссийского производства.
Крупнейшие поставщики — ООО «Фонте Аква ПК», ООО «МЕГАПАК», ООО «Нила Спрингс» и ООО «Жемчужина Клина». В ведомстве подчеркнули, что именно они играют ключевую роль в удовлетворении растущего спроса на воду без сахара, подсластителей и ароматизаторов.
Министерство рекомендует в летний период отдавать предпочтение негазированной или слабо газированной воде без добавок. Такой выбор помогает поддерживать водный баланс, улучшает обмен веществ и снижает риск обезвоживания.